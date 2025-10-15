Erzurum'un coğrafi işaretli ehramı modern tasarımla hayat buldu! Hülya hoca, yün ehramı giyimden aksesuara dönüştürdü

8

Hülya Saltuklu, Türkiye'deki birçok fuara katıldığını belirtirken, yurt dışında da çalışmalarının ilgi gördüğünü ifade etti. Geçen yıl Suudi Arabistan Riyad Ticaret Fuarı'na katıldığını ve ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü, daha önce de Azerbaycan'da bir fuarda tanıtım yaptığını söyleyen Saltuklu, sosyal medya üzerinden yurt dışından da çok sayıda talep aldıklarını ve şu anda Almanya'daki Türk Kızıyla ortak bir çalışma yürüterek ehramın Almanya'ya da ihracatına başlanacağını söyledi.