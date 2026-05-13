Erzurum'un asırlık lezzeti tescillendi! Tam 20 saat kısık ateşte pişiriliyor, şifa kaynağı...

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, coğrafi işaret çalışmalarının şehrin ekonomik ve kültürel kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Erzurum paça çorbasının coğrafi işaret almasıyla bu alandaki ürün sayısının 62'i yükseldiğini ifade eden Oral, 20'ye yakın ürün ve lezzetle ilgili de Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatları bulunduğunu kaydetti.Erzurum'un gastronomi alanındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kadim şehir Erzurum'umuzun birbirinden kıymetli lezzetlerini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün paça çorbamızın coğrafi işaret tescilini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin gastronomi potansiyelini daha da ileri taşımak için 20 lezzetimizin daha coğrafi işaret alması adına başvurularımızı gerçekleştirdik. Erzurum sadece tarihiyle değil, mutfağıyla da Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biridir. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. İnşallah önümüzdeki süreçte Erzurum mutfağını ulusal ve uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.