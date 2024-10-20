Erzurum’dan 3 ürüne daha coğrafi işaret geldi!

12 Nisan 2021 tarihinde Erzurum Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Kurumu'na mahreç işareti “Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar” ürün grubundan “Erzurum Babaanne Pastası / Erzurum Pastası ve Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi” ve “Yemekler ve çorbalar” ürün grubundan "Erzurum Patates Boranisi" 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle coğrafi işaret aldı. Böylece Erzurum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 58’e çıkmış oldu.