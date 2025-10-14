Erzurum'da yatırım hamlesi! Kentin çehresi değişiyor: Konut projesi, kültür merkezi, istasyon parkı ve dahası...

3

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk de, söz konusu yatırımlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti."Bizim davamız, gönüllerle birlikte yeni bir şehir inşa etme davasıdır"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Bugün burada, gönüllerimizi ısıtan, umutlarımızı tazeleyen, şehrimizin geleceğine yön verecek bir buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Aşkale’mizin alın teriyle, gayretiyle, duasıyla, inancıyla büyüyen hikâyesine yeni bir sayfa daha ekliyoruz" dedi. "Bugün, yalnızca açılışlar yapmıyoruz; bugün geleceği inşa ediyoruz. Bugün, sadece temeller atmıyoruz; bugün bu şehrin kaderine imzamızı atıyoruz. Bizim yolumuz, hizmet yoludur. Bizim davamız, taşla değil, gönülle şehir kurma davasıdır" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Aşkale, tarih boyunca vatanına sadakatiyle, inancına bağlılığıyla, devletine olan sevdasıyla tanınmış bir ilçemizdir. Bu toprakların insanı cefakârdır, vefalıdır, merttir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz her proje, bu milletin alın terinin, duasının ve umudunun eseridir. Altyapısından üstyapısına, sosyal tesislerinden çevre düzenlemelerine kadar attığımız her adım, Aşkale’nin yarınlarına bırakılan bir medeniyet mührüdür. Son 11 yılda Aşkale’de hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin çehresini adeta yeniden şekillendirdik. İlçemize kazandırdığımız modern içme suyu hattı, yıllardır süregelen altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırdı. 60 kilometreyi aşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattıyla Aşkale artık daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir ilçe hâline geldi. Yolları yeniledik, caddeleri düzenledik, kaldırımları baştan sona yeniledik. Bugün Aşkale merkezde ve mahallelerinde 120 kilometreyi bulan sıcak asfalt ve kilitli parke yol çalışmasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün kentsel dönüşüm projemizle kapalı otoparkı ve dükkânları bulunan 6 katlı iki büyük bloğun temelini atacağız. Ve yine ilçemizin kültür ve sanat hayatına yeni bir ivme katacak olan Kültür Merkezimizin de temelini atacağız. Konferans ve spor salonu, öğrenci etüt merkezi, fuaye ve kütüphaneyi barındıran Aşkale Kültür Merkezi’miz şimdiden hayırlı olsun. İlçemizin çevre sorunu Aşkale Katı Atık Aktarma İstasyonu ile ortadan kalktı. Nisan ayında tamam projemizle günlük 10 bin ton katı atık düzenli olarak çekiliyor. Katı Atık Aktarma İstasyonu’muzun faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde atık toplama ve taşıma süreci daha verimli hale geldi. Bakınız hizmette sınır tanımıyoruz. 11 yılda nice grup yolunu tamamladık. Kırsal mahallelerimizin ulaşım konforunu artırmak için stabilize yol yapımlarını aralıksız sürdürüyoruz. Aşkale’ye kazandırdığımız yeni yaşam alanlarıyla sosyal hayatı da canlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır ifade ettiği bir hakikat var: ‘Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik’ İşte biz de bu anlayışla yola çıktık. Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz. Yol yapıyoruz, su götürüyoruz, park yapıyoruz, istihdam oluşturuyoruz ama hepsinden önemlisi, gönüller inşa ediyoruz. Bu anlayışla Aşkale’ye kazandırdığımız çok amaçlı sosyal tesislerimiz, gençlerimizin ve kadınlarımızın hizmetindedir. Kadın kooperatiflerimizin üretim alanlarını genişlettik, el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılması için destek sağladık. Gençlik merkezlerimizde evlatlarımızın hem spor yapabilecekleri hem de eğitim desteği alabilecekleri ortamlar oluşturduk. Tarım ve hayvancılığa desteklerimiz de artarak sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde sulama kanalları açtık, hayvan içme suyu göletleri yaptık. Çiftçilerimize yem desteği, fide ve tohum hibeleriyle üretimin bereketini büyüttük. Çünkü biz biliyoruz ki, bu topraklarda üretmek, bu vatanı yaşatmak demektir. Aşkale’ye kazandırdığımız projelerle birlikte ilçemizin çehresi değişiyor, yaşam kalitesi yükseliyor. Bugün burada açılışını yaptığımız yollar, parklar, tesisler, sosyal alanlar sadece bugünün değil, geleceğin Aşkale’sine hizmet edecek eserlerdir. Bizler biliyoruz ki, hizmet kalıcıdır. Söz uçar, eser kalır. Ve bugün bu topraklara dikilen her temel, yarınlara bırakılacak bir izdir. Fuzûlî’nin dediği gibi: ‘İnsana muhabbet gerek, medeniyetin özü odur’ İşte biz, her hizmetin merkezine sevgiyi, adaleti ve samimiyeti koyuyoruz."Konuşmaların ardından mevcut yatırımların açılışı yapıldı, kentsel dönüşüm projesi ve kültür merkezinin de temeli atıldı.