Erzurum'da yapay zeka destekli 'korkuluk' icat edildi! Artık tarım arazileri yaban hayvanlarından zarar görmeyecek

Tarımdaki sorunları araştırdıktan sonra çalışma yapacakları alanı belirlediklerini söyleyen Nurhanım Zengin, "Üreticilerin en büyük şikayeti olan yabani hayvanların zararlarını önleme konusunda çalışma yapmaya karar verdik. TÜBİTAK'tan aldığımız destekle şirketimizi kurarak, çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz akıllı korkulukları, çeşitli bölgelerde araziye kurduk. Hem test yapıyor hem de etkinliğini araştırıyoruz" diye konuştu. Zengin, fuarda çiftçilerden gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti.