Erzurum'da Soğukluk Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Bu özelliğiyle yılın her döneminde ilgi çeken mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline gelmiş durumda.



Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, çok eski yıllarda barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde yer alan mağara, hem doğaseverlerin hem de meraklı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.