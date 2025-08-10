Erzurum'da pehlivanları rakip değil güneş zorladı!

3

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, asırlık ova güreşi geleneğini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uçar, “Şehrimizin geçmişine baktığımızda, Erzurum’un ova köylerinde güreşlerin yaygın olduğunu görüyoruz. Yakutiye Belediyesi olarak bu kadim geleneği ikinci kez yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Ata sporumuz güreşe sahip çıkmak ve bu kültürü yaşatmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Güreş ruhunu Erzurum Ovası’nda yeniden canlandırmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.