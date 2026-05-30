Erzurum'da mimarlığı bırakıp televizyonda gördüğünü iş kapısı yaptı: Mezar başına 2 bin TL

5

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar işsizlikle mücadele ederken Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne kaynak ustası olarak işe başladığını söyleyen Abdulkadir Ökmen ise "Çorap satmaya varana kadar birçok işte bulundum. Sonunda şükürler olsun yaklaşık bir yıldır mesleğim olan kaynakçılığı, Büyükşehir Belediyesi'nde icra ediyorum. Peyzaj mimarı olan arkadaşım Fahrettin de uzun zaman iş bulamadı. Bir bayram arifesi kahvede otururken insanların mezarları ziyaret etmesi, mezarlıkların akın akın dolması haberleri izledik. ‘Fahrettin peyzaj mimarı, ben kaynak ustasıyım. Bu işi yapabilir miyiz’ diye aklıma bir fikir geldi. Ziyaret eden insanların gelip, kabirlerin daha bakımlı olmasını isteyebilirler diye düşündüm. Sonrasında sosyal medya hesabı açarak yeni bir iş alanı oluşturduk. 20-25 senedir Erzurum’dan gitmiş gurbetçilerimiz rağbet gösterip, yakınlarının kabrini yaptırdılar. Kabirlerde yabani otların temizliği, isimleri gitmişse isimlendirme çalışmasının yapılması, eğer demirdense ve paslanmışsa kırığı döküğü varsa onların tamiratı, isteğe göre çimlendirme çalışması, çiçeklendirme çalışması, çevre peyzajı, ağaç dikimi gibi talepleri yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre fiyatlandırma yapıyoruz. 2 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.