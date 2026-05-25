Erzurum’da Kurban mesaisi erken başladı! Çarklar gece gündüz dönüyor: 4 aşamalı testten geçmeden teslim edilmiyor

Bayrama sayılı günler kala iş yoğunluklarının arttığını belirten bıçak bileme ustası Salih Şimşek, hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakların özenle bilenmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, "Bıçak bileme işi profesyonel bir iştir. Biz de yıllardır bu işi itinayla yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakları özenle biliyoruz. Kasapların ve kesim yapacak vatandaşların işini rahat yapabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Allah bizi vatandaşlara karşı mahcup etmesin, onları da kurbanlarına karşı mahcup etmesin. Bıçak bileme sanatı birkaç aşamadan geçiyor.