Erzurum'da görülmemiş kar eğlencesi: Uzundere beyaza büründü, kanolar caddeye indi!

5

Etkinlikle ilgili açıklama yapan TUYEG Dernek Müdürü Musa Han, şunları söyledi:



"Normalde göl ve nehirlerde kullandığımız kanoları alternatif sportif faaliyetlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gençleri karla kaplı ve trafiğe kapalı saatlerde lastiklerle kayarken görünce bu fikir aklımıza geldi. Mevcut kano ve güvenlik ekipmanlarımızı kullanarak gençler için motivasyon sağlayacak bir ortam oluşturduk. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Gençlerin mutlu olması bizi de fazlasıyla mutlu etti. Bu tür yeni sportif faaliyetlerle ilçemizi canlandırmayı hedefliyoruz."