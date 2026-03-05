Erzurum'da dışa bağımlılığı bitirecek hamle: 20 yıllık çalışmanın sonucunda geliştirildi! Sofralarda yerini alacak

7

Yapılan işlemleri anlatan Kaya, şöyle devam etti:



"Patates ıslah çalışmaları en az 15 yıllık bir süreç. Tescil edildikten sonra da laboratuvar çalışmaları en az 2 yıl sürüyor. Ardından da bir 3 yıl da tarladaki çoğaltım aşamaları ya da tohumluk kademeleri dahil edersek en az 20 yıllık bir sürecin ardından, çiftçinin eline sağlıklı tohumluk geçmiş oluyor. Enstitümüz 1988 yılından itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Pasinler 92, Asfar ve Kondor isimli 3 adet çeşit tescil edilmiş ve değişik sertifikalı kademelerde tohumluk üretimleri yapılmış. Daha sonra geldiğimiz süreçte de patates ıslah çalışmalarına paralel olarak doku kültürü çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda da şimdiye kadar 6 çeşit tescil ettirmiş olduk. Bunlardan Can, Mete, Ata 25, Kaan, Karsu ve Cansu olmak üzere bunlar bölgemiz ekolojik koşullarına uygun patates çeşitlerimiz."