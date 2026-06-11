Erzurum'da dev kurumlar üreten kadınlar için bir araya geldi: Sertifikalarını aldılar, toprağa bereket katacaklar!

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Özakalın, yaptığı açıklamada, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kadınlarımızın üretim süreçlerinde, özellikle de stratejik bir sektör olan tarımda yer almasını son derece önemsiyoruz. Toprakla buluşan kadın eli, sadece bereketi değil, aynı zamanda yenilikçiliği ve kaliteyi de beraberinde getirir. 200'ü aşkın kadınımızın bu akademide eğitim alarak profesyonel üretime adım atması, şehrimizin tarımsal vizyonu adına atılmış devasa bir adımdır. Devletimizin sunduğu destekler ve kurumlarımızın iş birliğiyle, kadın çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, onların ürettiği değere sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.