Erzurum'da bu işi yapan 3 usta kaldı! 61 yıldan beri ateşin başında çalışarak geçimini sağlıyor

4

Bakırcılık ve kalaycılığın güzel ve eğlenceli olduğunu ancak gençlerin bu işlerle fazla ilgilenmediğini anlatan Kavgacı, şöyle devam etti: "Kalaycılığın, bakır dövmenin, yeniden imal etmenin zevki başka başkadır. El emeğiyle ürünleri yapıyoruz. Bakırdan yaptığımız bazı eserler Erzurum Büyükşehir Belediyesi binasında sergileniyor. Erzurum'da ben, Ömer abi ve Yavuz usta dışında bu işi yapan kimse yok. Mesleğin son ustalarıyız, çırak gelmiyor, çalışmıyor. Paradan dolayı değil şimdiki gençler rahat masabaşı işleri seviyor, bedenen çalışmayı sevmiyor."