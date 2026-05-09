Erzurum'da 10 yaşındaki çocuğa 2 ayı saldırdı! Sivas kangalı ölümden kurtardı

2

Sencar Kaya ve babası Hüsamettin Kaya, köyün dışında bulunan evlerinin yakınında doğum yapan atlarının durumunu görmek ve bulunduğu yerden almak için harekete geçti. Minik Sencar, ağaçlara bağlı olan atı almak isterken bir anda iki ayı ile karşı karşıya geldi. Ayıların peşine koştuğu Sencar can havliyle kaçtı, o esnada telaştan yere düştü. Az ötede bulunan babası durumu fark edince hemen çoban köpeklerine seslendi. Daha önceki kahramanlıkları ve sadakati ile tanınan Kral yine devreye girdi ve öne atıldı. Minik Sencar'ı kovalayan ayıları geri püskürttü. Diğer köpeklerin de gelmesiyle ayılar geldikleri yöne kaçtılar.