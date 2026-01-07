GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzurum'da 1 kişi yaptırınca işler patladı! Akın ediyorlar: 300 TL fiyatı var

Kaynak: İHA

Erzurum’da dondurucu soğukların kapıya dayanmasıyla vatandaşların talepleri arttı. Oltulu ayakkabı ustası İmdat Doğan, buzda kaymaya karşı "pençe" yöntemine talebin arttığını belirterek, yeni kışlık bot fiyatları karşısında tamirin bu yıl daha çok tercih edildiğini vurguladı.

Oltu Aslanpaşa Camii Sokağı’nda 42 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan İmdat Doğan (64), kar yağışının ardından işlerinde artış yaşandığını söyledi. Doğan, "İnsanlar daha çok kaymamak için ayakkabılarının alt kısmına pençe yaptırıyor. Kışlık bot tamirlerini de getiriyorlar. Bizim için kar bereket gibi bir şey oluyor. Çok şükür çalışıyoruz" dedi.

Ayakkabı tamir ücretleri hakkında da bilgi veren Doğan, "Ayakkabı tabanı değişimi 300 TL, pençe çakması 250 TL. Diğer küçük tamirleri ise 20 ile 50 TL arasında yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte Oltu’da ayakkabı tamircilerinde önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.