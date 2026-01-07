Erzurum'da 1 kişi yaptırınca işler patladı! Akın ediyorlar: 300 TL fiyatı var

1

Oltu Aslanpaşa Camii Sokağı’nda 42 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan İmdat Doğan (64), kar yağışının ardından işlerinde artış yaşandığını söyledi. Doğan, "İnsanlar daha çok kaymamak için ayakkabılarının alt kısmına pençe yaptırıyor. Kışlık bot tamirlerini de getiriyorlar. Bizim için kar bereket gibi bir şey oluyor. Çok şükür çalışıyoruz" dedi.