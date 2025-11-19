Erzurum'a sis çöktü! Kadim sokaklar masal diyarını andırdı
Erzurum'da şehrin üzerine ince bir sis tabakası çöktü, kadim sokakların sakinliği en zarif hâline büründü. O anlar hem gece hem de gündüz, şehri adeta masalsı bir görünüme bürüdü.
Erzurum Valiliği, kent merkezindeki sisli havayı bir kliple paylaştı. Paylaşımda şehrin tarihi, turistlik ve doğal mekanları dron ile görüntülenirken, "Palandöken'in eteklerinden yükselen beyaz örtü, bazen bir masal diyarını andıran atmosferiyle, bazen de tarihten izler taşıyan kadim bir hatıra gibi Erzurum'u kucakladı.
Taş yapıların arasından süzülen sis, her köşeye ayrı bir huzur bırakırken, uzaktan beliren siluetler şehrimizin asaletini daha da belirgin kıldı.
Soğuk havanın berraklığıyla bütünleşen bu manzara, adeta bir fotoğraf karesine dönüşmüş şiir tadında görüntüler sundu. Bu sisli sabahın içinde Erzurum, hem gizemli hem de etkileyici yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. Her nefeste tazelenen soğuk hava ve her adımda hissedilen tarih-doğa uyumu, şehrimizin güzelliğini yeniden hatırlattı" denildi.
Bu arada yaklaşık 2 günden bu yana etkili olan sis, zaman zaman trafikte aksamalara ve kazalara neden oluyor. Meteoroloji uzmanları sis ve kaygan zemin konusunda sürücüleri uyardı.(ERZ-NK-BK-HA-Y)