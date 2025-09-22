Erzurum'a kar yağdı, muhteşem manzara ortaya çıktı!
22.09.2025 - 09:54Güncellenme Tarihi:
Erzurum'un İspir ilçesi Yedigöller bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası muhteşem bir görsel şölen oluştu.
Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi olan Yedigöller bölgesinde de etkili oldu.
Gölet'in çevresinde yeşil ve beyazın tüm tonları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.
Bölgede yaşayan profesyonel dağcı 'Dağların Oğlu' lakabıyla bilinen Bülent Erkan, Yedigöller'de kar yağışı altında kurduğu çadırda kamp yaparak muhteşem doğanın güzelliklerini paylaştı.
Erkan, "Yedigöller'de çadırımızı kurduk. Kar yağdı ve yağmaya devam ediyor. Oldukça güzel bir atmosfer. Doğal güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. İspir Yedi göllerden herkese selamlar. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyorum" dedi.
