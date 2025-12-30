Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı
Erzurum'un Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alan ve halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları'na mevsimin ilk karı yağdı. Peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.
Rüzgârın ve suyun etkisiyle yıllar içinde kumlu toprağın aşınmasıyla meydana gelmiştir.
Kayaların farklı renklerde oluşu, kayadaki kimyasal kompozisyonun oksijenle reaksiyona girmesi sebebiyledir.
İlginç yeryüzü şekilleri ile dikkat çeker. 2,5-3 milyon yıl önce, bir çökelme havzasının tortulanması sonucu oluşmuştur.
“Kırmızı periler diyarı” olarak da adlandırılan bu doğal oluşumlar, her geçen gün daha fazla ilgi çekmektedir.
Ayrıca peri bacalarının bulunduğu vadi, Amerika’daki Colorado Kanyonu’na benzetilmektedir.
