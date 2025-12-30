GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı
HaberlerGündem Haberleri Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

30.12.2025 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Erzurum'un Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alan ve halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları'na mevsimin ilk karı yağdı. Peribacaları ve çevresi kar yağışı ile beyaza büründü.

1Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

Erzurum’a 90 km Narman merkeze ise 7 km uzaklıkta bulunan Narman Peri Bacaları, Erzurum’un Narman ilçesinde yer alır.

2Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

Rüzgârın ve suyun etkisiyle yıllar içinde kumlu toprağın aşınmasıyla meydana gelmiştir.

3Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

Kayaların farklı renklerde oluşu, kayadaki kimyasal kompozisyonun oksijenle reaksiyona girmesi sebebiyledir.

4Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

İlginç yeryüzü şekilleri ile dikkat çeker. 2,5-3 milyon yıl önce, bir çökelme havzasının tortulanması sonucu oluşmuştur.

5Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

“Kırmızı periler diyarı” olarak da adlandırılan bu doğal oluşumlar, her geçen gün daha fazla ilgi çekmektedir.

6Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı

Ayrıca peri bacalarının bulunduğu vadi, Amerika’daki Colorado Kanyonu’na benzetilmektedir.

7Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı
8Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı
9Erzurum Narman'daki 'Kırmızı periler diyarı' karla kaplandı