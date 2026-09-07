Erzincan'ın köyünde her gün yapılıyor: Bizde para geçmez

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Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Rümeysa Özdemir, "Her yıl Eylül ve Ekim aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, makarna, kete hepsini yapıyoruz. Şimdi de kete yapıyoruz. Bunlara kete diyoruz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bizde para geçmiyor. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz. Yufka, makarna, erişte, çörek hepsini yapıyoruz." dedi.