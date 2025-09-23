GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzincan'ın gözdesi! Tarlalar görenleri büyülüyor: Gören dönüp tekrar bakıyor

23.09.2025

Kaynak : İHA

Erzincan’da ekimi giderek yaygınlaşan ayçiçeği tarlaları, sarının her tonuyla adeta göz kamaştırıyor.

Erzincan’da ekimi yaygınlaşan, sarının her tonu ile güneşi kıskandıran ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor. Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde yer alan ayçiçeği tarlaları, seyahat edenlere eşsiz bir manzara sunarak yolculuklara ayrı bir renk katıyor.

Geniş alanlara yayılan tarlalar, özellikle yaz aylarında güneşle bütünleşen manzarasıyla dikkat çekerken, havadan görüntülenen alanlar kartpostallık kareler oluşturuyor. Doğal güzelliğiyle hem üreticilerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çeken ayçiçekleri, bölgeye estetik bir değer katıyor.