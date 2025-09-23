Erzincan'ın gözdesi! Tarlalar görenleri büyülüyor: Gören dönüp tekrar bakıyor
Erzincan’da ekimi giderek yaygınlaşan ayçiçeği tarlaları, sarının her tonuyla adeta göz kamaştırıyor.
Geniş alanlara yayılan tarlalar, özellikle yaz aylarında güneşle bütünleşen manzarasıyla dikkat çekerken, havadan görüntülenen alanlar kartpostallık kareler oluşturuyor. Doğal güzelliğiyle hem üreticilerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çeken ayçiçekleri, bölgeye estetik bir değer katıyor.