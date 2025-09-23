Erzincan'ın gözdesi! Tarlalar görenleri büyülüyor: Gören dönüp tekrar bakıyor

1

Erzincan’da ekimi yaygınlaşan, sarının her tonu ile güneşi kıskandıran ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor. Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde yer alan ayçiçeği tarlaları, seyahat edenlere eşsiz bir manzara sunarak yolculuklara ayrı bir renk katıyor.