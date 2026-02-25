Erzincan’da yer altının tomografisi çekiliyor: 10 yeni istasyonla en küçük sarsıntı bile kayıtta! Görünmez faylar mercek altında!

4

Pamuk, şehrin belirli noktalarına yerleştirilen jeofizik sensörler aracılığıyla olası depremlerde yer ivmesinin yüksek olacağı bölgelerin de belirleneceğini anlatarak, "Böylelikle çok kısa sürede, hasar oranının hangi bölgelerde daha yüksek olabileceğine dair tahmini değerlendirmeler yapılabilecek ve elde edilen bu bilimsel veriler yerel yönetimlerle paylaşılacak." diye konuştu.



Kemah ilçesi Hakbilir köyünde bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi de değerlendiren Pamuk, sarsıntının diri fay haritalarında yer almayan bir zon üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.



Pamuk, bölgede yaşanan depremlerin gerilim aktarımı ihtimali ve detaylı stres analizlerinin sismolojik verilerle incelendiğini belirterek, "Bu büyüklükteki bir deprem için yaklaşık 3-4 kilometre uzunluğunda bir fayın kırıldığı söylenebilir. 2013 yılında yayınlanan MTA Diri Fay Haritası verilerine göre, depremin merkez üssü aktif olarak haritalanmamış bir fay hattı üzerinde görünüyor. Dolayısıyla burada haritalanmamış aktif bir fay zonu olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Mevcut verilere göre yaşanan depremin Yedisu Fay Hattı'nı tetiklemesinin mümkün olmadığını söyleyen Pamuk, "Bu büyüklükteki bir depremin tek başına o segmenti harekete geçireceğine dair bilimsel bir kanıt yoktur. Ancak gerilim aktarımı ihtimali, detaylı stres analizleri ve sismolojik verilerle değerlendirilebilir." dedi.