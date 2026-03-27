Erzincan’da üretiliyor, çevre illere satılıyor! Yıllık 1 milyon fide bölgeye can suyu oluyor
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, yıllık 1 milyon fide üretim kapasitesiyle çevre illerin sebzecilik kaderini değiştiriyor. 1 milyon kapasiteli dev tesis, zirai dona karşı alınan üst düzey önlemlerle bölge ekonomisine de milyonlarca liralık katkı sağlıyor.
Erzincan Bahçe Kültürleri Enstitüsü’ne ait seralarda yıllık 1 milyon kapasite ile fide üretimi yapılıyor. Profesyonel olarak yapılan fide üretimi ile sebzecilik üretimi geliştirilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Erzincan Bahçe Kültürleri Enstitüsü fide üretimi yapan resmi kuruluşları içerisinde zirvede yer alıyor.
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, enstitünün sahip olduğu seralar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak söz konusu seraların münferit çalışmalar için kullanıldığını kaydetti. Enstitü Müdürü Karataş, "Şu anda bin 500 dekar alanda fide üretimi yapıyoruz. Yıllık bir milyon civarı fide üretim kapasitemiz var. Bu bir milyon fideyi de bölgemizin sorumlu illerinde projelendirip satışını yaparak kullanıyoruz. Seralarda sebzecilik üretimini geliştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Karataş, enstitüde bölgenin ekolojisine uygun fidelerin geliştirilmesi ve belirlenmesi için performans denemeleri de yapıldığının altını çizdi.Fide üretiminin profesyonel ellerde kontrollü olarak yapıldığını belirten Karataş, Bahçe Kültürleri Enstitüsü olarak olması muhtemel olumsuzluklara karşı da gerekli önlemleri aldıklarını aktardı.
Karataş, "Fide üretimi yapan resmi kuruluşlardan sayılıların içerisinde yer alıyoruzdur, belki de tekizdir. Fide üretimi kontrollü ve teknik kadromuzun takibi altında yapılıyor. Aynı zamanda seramızda zirai don için bir kısmı elektrikli bir kısmı yakıtlı ısıtma ünitelerimiz var, onları kullanıyoruz. Bu şekilde zirai donu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Özellikle zirai don riski olduğu dönemlerde 24 saat seralarda personel bulunduruyoruz" dedi.