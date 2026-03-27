Erzincan’da üretiliyor, çevre illere satılıyor! Yıllık 1 milyon fide bölgeye can suyu oluyor

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, enstitünün sahip olduğu seralar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak söz konusu seraların münferit çalışmalar için kullanıldığını kaydetti. Enstitü Müdürü Karataş, "Şu anda bin 500 dekar alanda fide üretimi yapıyoruz. Yıllık bir milyon civarı fide üretim kapasitemiz var. Bu bir milyon fideyi de bölgemizin sorumlu illerinde projelendirip satışını yaparak kullanıyoruz. Seralarda sebzecilik üretimini geliştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.