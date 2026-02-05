Erzincan'da tekrar başladı: Şubat ayında yüz güldürdü

2





Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.Meteoroloji, bölgede buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu.