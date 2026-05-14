Erzincan'da tarihi yolculuk! 3 medeniyetin izlerini taşıyor, havadan görüntülendi

Üzümlü ilçesi sınırlarında bulunan ve Urartu, Bizans ile Osmanlı dönemlerinde yerleşim alanı olarak kullanılan kale, drone ile görüntülendi.Erzincan Ovası’nın kuzeydoğu kesiminde, ova seviyesinden yaklaşık 60 metre yükseklikteki volkanik bir tepe üzerine kurulu Altıntepe’nin adı ilk kez 1938 ve 1956 yıllarında gerçekleştirilen yasa dışı kazılarla duyuldu.Bölgedeki ilk bilimsel kazılar ise 1959 yılında Tahsin Özgüç başkanlığında başlatıldı. 1967 yılına kadar süren çalışmalarda Urartu dönemine ait iç kale kapısı, tapınak-saray kompleksi, surlar, apadana, depo binası ve açık hava tapınağı gün yüzüne çıkarıldı.