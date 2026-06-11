Erzincan’da tarihi dönüşüm başladı: Arkeopark Projesi için ilk kazma vuruldu

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Projenin tamamlanmasıyla cami, türbe, kale ve medrese gibi tarihi yapıların ortaya çıkarılmasının ve ihya edilmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, alanda yürüyüş yolları, seyir terasları ile sosyal donatı alanlarının da oluşturulacağını ifade etti.Konuşmaların ardından Yıldırım ve protokol üyeleri, kazı alanında temsili olarak ilk kazmayı vurdu.Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.