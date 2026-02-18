Erzincan’da tarihi camide kadın eli: İmam çağırdı, onlar temizledi!

4

Temizliğe katılanlardan Meryem Dal, "Arkadaşlarımızla toplanıp, bir araya geldik. Temizliğimizi yapalım dedik. Allah nasip ederse bütün ramazan buradayız. Oruçlarımızı tutacağız. İbadetlerimizi ve Kur'an-ı bu camide okuyacağız. Camimizi daha temiz, daha düzenli, daha hijyenik olması için temizledik" dedi.