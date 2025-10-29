Erzincan’da su ürünlerinde rekor üretim: 200 tonluk hasat bölgeyi zenginleştirdi
Kaynak : İHA
Tercan Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren Gümüşdoğa Su Ürünleri İşletmesi, 2025 üretim sezonunda yaklaşık 200 ton balık hasadı gerçekleştirerek Erzincan ekonomisine önemli katkı sağladı.
Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırlarında bulunan, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Tercan Baraj Gölü, 218 milyon 749 bin metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin hem tarımsal hem de ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini sulayan baraj gölü, son yıllarda kafes balıkçılığı faaliyetleriyle de öne çıkıyor.
Göl üzerinde faaliyet gösteren 7 işletmeden biri olan Gümüşdoğa Su Ürünleri İşletmesi, 2025 yılı üretim sezonunda yaklaşık 200 ton balık hasadı gerçekleştirerek bölge ekonomisine anlamlı bir katkı sağladı. Üretim faaliyetleri yıl boyunca kesintisiz sürerken, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürdürülebilir ve kaliteli üretimin devamı için işletmelerde düzenli denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.