Erzincan’da su ürünlerinde rekor üretim: 200 tonluk hasat bölgeyi zenginleştirdi

Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırlarında bulunan, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Tercan Baraj Gölü, 218 milyon 749 bin metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin hem tarımsal hem de ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini sulayan baraj gölü, son yıllarda kafes balıkçılığı faaliyetleriyle de öne çıkıyor.