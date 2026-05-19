Erzincan'da miniklerden 19 Mayıs’a coşkulu kutlama

19.05.2026 - 08:13

Kaynak: İHA

Erzincan Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle kutlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Oğuz Kürşat Onay, tüm öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Tüm sınıfların katıldığı etkinlikte okul bandosu, kartal dansı ve halk oyunları gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

Minik öğrencilerin sergilediği performanslara veliler yoğun ilgi gösterdi.Program kapsamında ayrıca Şehit Salih Ay İlkokulu yönetimi ile Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Öğrenci velileri ve davetliler, okulda oluşturulan stantlarda kan bağışında bulundu