Erzincan’da kurdular, çevre iller sıraya girdi! 3 farklı ürün hasadıyla rekor kırdılar
Erzincan'da iki kardeş tarafından kurulan dev sera bölgenin gurur kaynağı oldu. Tam 23 dekarlık alanda yıl boyunca devam eden üretim, sadece Erzincan'ı değil tüm bölgeye yayıldı. Yılda 3 farklı ürün hasadıyla rekor kıran tesise çevre illerden talep yağıyor.
Erzincan’da modern seracılık faaliyetleri kapsamında Yeniköy’de bulunan 23 dekarlık serada yılda üç ürün elde edilirken, üretimin bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi. Erzincan’da modern seracılık yatırımları kapsamında üretim faaliyetleri devam ediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Yeniköy’de faaliyet gösteren Fatih ve Emre Tahtalı kardeşlere ait 23 dekarlık sera alanında incelemelerde bulundu.
Seralarda marul, domates, biber ve patlıcan üretimi yapılırken, yıl içerisinde üç farklı ürün hasadı gerçekleştirildiği bildirildi. Yüksek kaliteli üretimin yalnızca Erzincan’da değil, çevre illerde de takdir gördüğü ifade edildi.İl Müdürü Koçaker, tarımsal üretime sağladıkları katkı dolayısıyla üretici kardeşlere teşekkür ederek, yapılan yatırımların ve emeğin karşılığını Erzincan’ın almasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.