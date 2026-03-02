Erzincan'da kıyametten son anda kaçtı! Karayolunda görünce sağa çekip bekledi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemErzincan'da kıyametten son anda kaçtı! Karayolunda görünce sağa çekip bekledi
02.03.2026 - 07:45

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Alp köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü, o sırada yoldan geçen bir araç sürücüsü son anda durarak kazadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, dağlık alanda gevşeyen kaya parçaları aniden yerinden koparak karayoluna savruldu.

Bu sırada bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü, yola düşen kayaları fark ederek fren yaptı ve aracını güvenli bir noktaya çekti.

Olayda yaralanan olmazken, araçta da hasar oluşmadığı öğrenildi.

Kaya parçalarının yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, özellikle dağlık ve eğimli kesimlerde seyreden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.