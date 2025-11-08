Erzincan'da kadın eliyle başladı: 1500 parça üretime dönüştü
Erzincan Belediyesi Tekstil Üretim Atölyesi kadın istihdamına katkı sağlıyor.
Erzincan Belediyesi, kadınların istihdamına destek olmak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Demirkent Yerleşkesinde bulunan Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi, hem üretim kapasitesiyle hem de kadın istihdamına katkısıyla dikkat çekiyor.
Kesim ve imalat olmak üzere iki bölümden oluşan atölyede, iş elbiseleri başta olmak üzere birçok ürün titizlikle üretiliyor. 600 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren atölyede, Erzincan Belediyesi müdürlüklerinin ihtiyaçlarının yanı sıra özel sektörden gelen siparişlerle birlikte günde ortalama bin 500 ürün üretiliyor.
Belediyenin Zabıta, İtfaiye, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Su ve Kanalizasyon ile Güvenlik ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinde görev yapan personelin iş kıyafetleri - pantolon, tişört, mont, yelek, ikaz yeleği ve benzeri ürünler - bu atölyede dikiliyor.
50 adet dikiş, baskı, nakış, overlok, reçme, ilik, düğme, punteriz, ütü ve kumaş kesim makinesiyle donatılmış olan Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi, hem kadınlara istihdam olanağı sunuyor hem de yerel üretimle belediyeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.