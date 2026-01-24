Erzincan'da kadın çiftçiler için yeni proje! Son gün 13 Şubat

1

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Erzincan Kadın Çiftçilerle Sebze Üretiminin Artırılması Projesi" ile il genelinde 15 kadın çiftçiye yüzde 50 hibeli anahtar teslim sera kurulacak.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında her biri 24 x 42,5 metre ölçülerinde ve 1.020 metrekare üretim alanına sahip seralar kurulacak.