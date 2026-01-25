Erzincan'da hayata geçti: Kar yağınca herkes yollara çıktı

3

Belediye Başkanı Atmaca da Kemaliye’nin tarihi ve kültürel kimliği kadar doğaya olan duyarlılığıyla da öne çıktığını vurgulayarak, "Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için yemleme çalışması yaptık. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.