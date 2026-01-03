Erzincan'da günün konusu oldu! Tezgahta görenler telefonuna sarıldı: Kilosu 500 liradan satışa sunuldu
Erzincan’da bugün balık tezgahlarında daha önce eşine rastlanmamış bir yoğunluk yaşandı. Atlantik Okyanusu’ndan avlanan tam 365 kilo ağırlığındaki dev orkinos, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilosu 500 TL’den sipariş usulü satışa sunulan balık için vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.
Erzincanlı balıkçı Yakup Lök’ün tezgâhında yerini alan orkinos, iri yapısı ve büyüklüğüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Tezgâhın önünde toplanan vatandaşlar, dev balığı yakından inceleyerek cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Balığın satışının sipariş usulüyle yapılacağı öğrenilirken, kilo fiyatının 500 TL olarak belirlendiği bildirildi. Sergilenecek olan orkinosun, talep toplandıktan sonra parçalanarak satışa sunulacağı ifade edildi.
Balıkçı Yakup Lök yaptığı açıklamada, "Atlantik Okyanusu’ndan gelen 265 kiloluk orkinosu Erzincan halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an sipariş alıyoruz. Sergileme tamamlandıktan sonra balığı keserek vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.Dev orkinos, özellikle balık severlerin ilgisini çekerken, Erzincan’da nadir görülen bu türün tezgâhta yer alması kentte günün konusu oldu.