Erzincan'da günün konusu oldu! Tezgahta görenler telefonuna sarıldı: Kilosu 500 liradan satışa sunuldu

Balıkçı Yakup Lök yaptığı açıklamada, "Atlantik Okyanusu’ndan gelen 265 kiloluk orkinosu Erzincan halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an sipariş alıyoruz. Sergileme tamamlandıktan sonra balığı keserek vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.Dev orkinos, özellikle balık severlerin ilgisini çekerken, Erzincan’da nadir görülen bu türün tezgâhta yer alması kentte günün konusu oldu.