Erzincan'da geri sayım başladı! Hasat öncesi alarm verildi: Rekor üretim hedefleniyor
Erzincan’ın bereketli yaylalarında bal üretimi için geri sayım başladı. Sert geçen kış nedeniyle zayıf düşen arılarını takviye besinlerle güçlendiren Erzincanlı arıcılar, rekor üretim hedefiyle hummalı bir mesaiye başladı.
Erzincan’da çetin geçen kışın ardından kış uykusundan uyanan bal arıları, havaların ısınmasıyla birlikte doğayla buluşurken arıcılar da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Zengin bitki çeşitliliğiyle öne çıkan kentte yaklaşık 125 bin kovan bulunurken, arıcılar yaz aylarında yapılacak bal hasadı öncesinde kovan bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzincan’da olumsuz hava koşulları arıcılığı da etkiledi. Yeterli besin bulmakta zorlanan arılar için üreticiler takviye besleme yapmaya yöneldi. Kentte arıcılıkla uğraşan Veysel Kalkan, yaklaşık 28 yıldır ailesiyle birlikte bu işi yaptığını belirterek, arıcılığın sürekli takip gerektiren zor ve zahmetli bir meslek olduğunu söyledi.
Arıların bakımına yoğun şekilde devam ettiklerini ifade eden Kalkan, "Bu yıl don olayı yaşandı. Besin çok önemli olduğu için arılarımıza takviye yapıyoruz. Kışın uzun sürmesi nedeniyle arılar zayıf çıktı. Buna rağmen elimizden geleni yapıyoruz." dedi. Lise son sınıf öğrencisi Zeynep Gülsüm Kalkan da ailesine destek olmak amacıyla arıcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Zor ama keyifli bir iş. Hem vakit geçiriyorum hem de babama yardımcı oluyorum." diye konuştu.
Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ise Erzincan’ın bitki florası ve bal üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.Kentte özellikle geven ve kekik balının öne çıktığını dile getiren Özendi, Erzincan’daki kovan sayısına ek olarak dışarıdan gelen gezgin arıcılarla birlikte yaklaşık 200 bin kovanın bölgede faaliyet gösterdiğini belirtti. Özendi, birlik olarak arıcılara eğitim ve destek sağladıklarını ifade ederek, üretimin artırılması ve bal kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.