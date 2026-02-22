Erzincan’da geliştirildi, dünyada yankı buldu! Yüksek lisans tezi uluslararası yayına dönüştü

4

Cevizin omega-3 ve esansiyel aminoasitler açısından zengin bir yağlı tohum olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Filiz Yangılar, kas performansı ve toparlanmayı desteklemek amacıyla yüksek protein içeriğine sahip lupin ununu tercih ettiklerini ifade etti. Vegan beslenmede eksikliği sık görülen B12 vitaminini vegan formda ürüne dahil ettiklerini belirten Yangılar, L-Karnitin’in ise enerji metabolizması ve kas toparlanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Çalışma kapsamında L-Karnitin oranları farklılaştırılmış 3 formül ve bir kontrol grubu olmak üzere toplam 4 ürün geliştirildiğini aktaran Doç. Dr. Yangılar, ilk aşamada in vitro analizlerin tamamlandığını, bir sonraki aşamada ise vegan sporcular üzerinde in vivo çalışmalar planladıklarını söyledi.