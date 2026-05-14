Erzincan'da beklenmedik manzara! Sağanak gitti, dolu geldi
14.05.2026 - 07:46
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle kırsal kesimlerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı.
Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde arazi kısa sürede beyaza büründü.
Baştosun köyünde dolu yağışını cep telefonuyla görüntüleyen köy sakinlerinden Berfin Karataş, yaşananları kayda alarak dolunun etkisini anlattı.