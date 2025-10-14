Erzincan'da anne ve kızlarını gören gözlerine inanamıyor! Erkek işi olarak bilinen zorlu mesleği kadın gücüyle yapıyorlar

6

Kömürcü, işini ilk kurduğunda kızlarının yaşça küçük olduğundan bahsederek, bu süreçte yıkamadan teslimata tüm işi tek başına yaptığını anlattı.Daha sonra kızlarının da kendisine destek olduğunu belirten Kömürcü, "Bizi gördüklerinde bayan olduğumuz için garipsiyorlar. Artık işimi o kadar benimsemişim ki bize yük olarak ağır değil, çok hafif geliyor. İlerideki hedefim, bu işi daha da büyütüp kadınlara destek olmak, onlara iş imkanı sağlamak. Her şeyi devletten beklememek lazım." dedi.