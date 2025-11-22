Erzincan'a sis çökünce her yer pamuk denizine döndü!

2

Kış aylarında sıkça görülen sis oluşumunun bu kez etkileyici bir görsel şölen sunduğunu belirten vatandaşlar, Erzincan’ın doğal güzelliklerinin her mevsim kendini farklı bir şekilde gösterdiğini ifade etti. Şehir merkezinin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun sis, bölgenin kış atmosferine ayrı bir renk kattı.