Erzincan Ergan Dağı'nda erken sezon coşkusu! 40 santim kar yağdı, sezonun ilk kayağını yaptılar

5

Kayak antrenörü Canser Atila, "Her yıl olduğu gibi bu sene de kayak sezonuna Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladık. Geçen yıl sezonun ilk kayağını 29 Ekim'de yapmıştık. Bu sene kar daha erken yağdı. Biz de bunu fırsata çevirip cross motorlarımıza binip kayak ekipmanlarımızı da yanımıza alarak Ergan Dağı zirvesinde sezonun ilk kayağını deneyimledik" diye konuştu.