Erzin Küçük Sanayi Sitesi hizmete açıldı mı? Hatay Valisi Mustafa Masatlı 71 iş yerinden oluşan yeni tesisi ziyaret etti!

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Esnafla bir araya gelen Vali Masatlı, üretim faaliyetleri ve ilçenin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi’nin Erzin’in üretim gücüne, ticari hayatına ve istihdamına önemli katkılar sağladığını belirten Masatlı, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.Hatay Valiliği yetkilileri, deprem sonrası ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik yatırımların il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.