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Erzin Küçük Sanayi Sitesi hizmete açıldı mı? Hatay Valisi Mustafa Masatlı 71 iş yerinden oluşan yeni tesisi ziyaret etti!

23.07.2026 - 08:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan 71 iş yerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

1Erzin Küçük Sanayi Sitesi hizmete açıldı mı? Hatay Valisi Mustafa Masatlı 71 iş yerinden oluşan yeni tesisi ziyaret etti!

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında tamamlanarak esnafın hizmetine sunulan Erzin Küçük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi’ni gezen Masatlı, faaliyetlerini sürdüren işletmeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2Erzin Küçük Sanayi Sitesi hizmete açıldı mı? Hatay Valisi Mustafa Masatlı 71 iş yerinden oluşan yeni tesisi ziyaret etti!

Esnafla bir araya gelen Vali Masatlı, üretim faaliyetleri ve ilçenin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi’nin Erzin’in üretim gücüne, ticari hayatına ve istihdamına önemli katkılar sağladığını belirten Masatlı, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.Hatay Valiliği yetkilileri, deprem sonrası ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik yatırımların il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

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