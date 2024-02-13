Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer günü mesajları: Resimli sevgililer günü mesajı ile duygusal, romantik, kısa ve uzun seçenekli erkeğe sevgililer günü sözleri

Seninle olan her an, benim için bir mucize. Sevgililer Günü, senin gibi bir meleği sevmek için bir vesile. Seninle geçirdiğimiz her anı, kalbimde sonsuza kadar saklayacağım. Seni seviyorum ve seninle geçireceğimiz bir sonraki Sevgililer Günü'ne kadar sabırsızlanıyorum.



Sevgililer Günü, senin gibi biriyle birlikte olmanın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor bana. Seninle geçirdiğim her an, benim için bir armağan. Seni seviyorum ve seninle olmak benim için her şeyden daha değerli.