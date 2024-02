Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer günü mesajları: Resimli sevgililer günü mesajı ile duygusal, romantik, kısa ve uzun seçenekli erkeğe sevgililer günü sözleri

Seninle olan her an, hayatımın en değerli anı. Sevgililer Günü'nde seninle birlikte olmak istiyorum, ama seni kalbimde hissederek kutluyorum. Seni seviyorum.



Sevgililer Günü'nde seni sevdiğimi bir kez daha hatırlatmak istedim. Seninle olan her an, hayatımı neşelendiriyor. Seninle geçirdiğim her an, sonsuz mutluluk getiriyor. Seni seviyorum, sevgililer günümüz kutlu olsun.