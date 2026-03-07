"Erkek işi" dediler, onlar ise usta oldu! Bu fabrikanın çalışanlarının yarısından fazlası kadın

3

Sanayide 5 yıldır çalışan Emine Çöpel "5 yıldır buradayım. Sanayide çalışan kadınlara bazen şaşkınlıkla bakılıyor ama biz yapıyoruz, başarıyoruz. Kadın isterse bence her şeyi yapar. Ekonomi şartlarında tek kişinin çalışması kolay değil. Kadının çalışması bence güzel bir şey. İnsan kendini daha güçlü hissediyor ve bütçeye katkı sağlıyor. Bir kadının çalışması, ekmeğini kazanması güzel bir şey. Biz de elimizden geldiğince hem ailemiz hem çocuklarımız için çalışıyoruz" diye konuştu.