Erciyes Üniversitesi'nde pompalı tüfek saldırısı! 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

5

Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir.Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir.Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz.Yaşamını yitiren öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyoruz.