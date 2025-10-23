Erciyes Üniversitesi'nde pompalı tüfek saldırısı! 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kaynak : Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-
Erciyes Üniversitesi'nde eski eş dehşeti yaşandı. Kayseri'de eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi'nde eski eşi Ferhat K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi Meliha Keskin, hayatını kaybetti. İlk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde saat 11.30 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
Erciyes Üniversitesi'nden açıklama!
Olayın ardından açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörliği şu ifadeleri kullandı;Erciyes Üniversitesi olarak, bugün kampüsümüzde yaşanan menfur saldırı sonucu bir öğrencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz.Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir.Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz.Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır.
Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir.Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir.Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz.Yaşamını yitiren öğrencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversitemize başsağlığı diliyoruz.