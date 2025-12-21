Erciyes kapıları dolu olarak açtı! İlk hafta sonunda kayak merkezi tıklım tıklım

4

Üniversite etkinliği için arkadaşları ile geldiğini söyleyen Emir Özelcan ise (18) “Kız arkadaşımla Ankara’dan geldik. Üniversiteyle buraya geldik. Sezonu açık. Daha ilk gün. Heyecanlıyız. Pistlerin çoğu kapalı ama yine de güzel. Bu sezonun da inşallah hayırlısıyla geçmesini bekliyoruz. Devletimizden beklentimiz pistleri açması. Biz öğrenciler için Erciyes Kayak Merkezi çok güzel. Daha önce Erciyes’e 2-3 kere geldim. Bu kış biraz daha sıcak geçiyor. Aralık 21 oldu hala kar yok. Hepsi yapay kar. Hacılar kapıda üniversite etkinliği var. Ama Tekir’de güzel. Sezonun ilk günleri olduğu için biraz kalabalık. Burayı herkese tavsiye ederim” dedi.