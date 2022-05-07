• 07 Mayıs 2022 - 21:52 • Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu'nun sözleri maçın önüne geçti! Herkes duydu, Fırat Aydınus'a: Çok ayıp ediyorsun...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu! Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği müsabakanın 90 dakikası nefes kesti. Ev sahibi ekip Avrupa yarışındaki iddiasını sürdürmek için, Galatasaray ise sıralamadaki yerini yükseltmek için sahaya çıktı. Karşılıklı pozisyonların ve kaçan gollerin damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan mücadelenin ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a tepkisi dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...
• 07 Mayıs 2022 - 21:52 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maça Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a gösterdiği tepki damga vurdu.
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FIRAT AYDINUS 85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.
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