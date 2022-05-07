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GalatasarayEmre Belözoğlu'nun sözleri maçın önüne geçti! Herkes duydu, Fırat Aydınus'a: Çok ayıp ediyorsun...
HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Belözoğlu'nun sözleri maçın önüne geçti! Herkes duydu, Fırat Aydınus'a: Çok ayıp ediyorsun...
• 07 Mayıs 2022 - 21:52 • Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'nun sözleri maçın önüne geçti! Herkes duydu, Fırat Aydınus'a: Çok ayıp ediyorsun...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu! Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk ettiği müsabakanın 90 dakikası nefes kesti. Ev sahibi ekip Avrupa yarışındaki iddiasını sürdürmek için, Galatasaray ise sıralamadaki yerini yükseltmek için sahaya çıktı. Karşılıklı pozisyonların ve kaçan gollerin damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan mücadelenin ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a tepkisi dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 07 Mayıs 2022 - 21:52 • Son Güncelleme:
1Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...
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Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maça Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a gösterdiği tepki damga vurdu.

2FIRAT AYDINUS 85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

FIRAT AYDINUS 85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.

3Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Özgür Ertem yaptı. Maçın dördüncü hakemi de Mert Güzenge oldu.

4ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ maç öncesinde Fırat Aydınus'a çiçek takdim etti.

5Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

6Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Maçın ikinci devresinde ise Fernando Muslera önemli kurtarışlara imza attı ve kalesinde gole izin vermedi.

7OYUNCULARDAN İTİRAZ

OYUNCULARDAN İTİRAZ

Karşılaşmanın 71. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Deniz Türüç ile Nelsson'un hava topu mücadelesi sonrası bir kez daha korner kararı verildi.

8Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Oyuncular, topun Nelsson'dan çıktığı yönünde uzun süre hakem Fırat Aydınus'a itiraz ederken karar değişmedi.

9TAYLAN-TREZEGUET MÜCADELESİ

TAYLAN-TREZEGUET MÜCADELESİ

Mücadelenin 73. dakikasında ise Trezeguet, Taylan Antalyalı ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Aydınus ise devam kararı verdi.

10EMRE BELÖZOĞLU SİNİRLENDİ

EMRE BELÖZOĞLU SİNİRLENDİ

Pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

11Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Belözoğlu'nun Aydınus'a "Çok ayıp ediyorsun! Çok ayıp ediyorsun! Hem orada hem burada..." şeklindeki serzenişi ekranlara yansıdı.

12Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Fırat Aydınus, Belözoğlu'nun uyarırken mücadele kaldığı yerden devam etti.

13Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

14Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

Bu skorun ardından yenilmezlik serisi 6 maça yükselen Başakşehir, 61 puanla 4. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Galatasaray ise 48 puanla 13. sırada yer buldu.

15MUSLERADAN 10 KURTARIŞ

MUSLERA'DAN 10 KURTARIŞ

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, mücadelede 10 kurtarış yaptı.

16Emre Belözoğlunun sözleri maçın önüne geçti Herkes duydu, Fırat Aydınusa: Çok ayıp ediyorsun...

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Emre Belözoğlu'nun sözleri maçın önüne geçti! Herkes duydu, Fırat Aydınus'a: Çok ayıp ediyorsun...

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