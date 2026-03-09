Emeklinin Ramazan hayrı: Maaşının tamamını mahalleye dağıttı

3





"Parası olan herkes hayır yapsın, parası olmayan da bir hayır duası etsinler"



Emekli maaşını hayır yapmak için mahalle sakinlerine dağıtan Tacettin Dağ, "Depremde ölenlerimiz oldu, annemiz ve babamız öldü. O ölülerin hayrına mahallede fakir fukaraya fitre dağıttım. Çocukların yüzlerindeki mutluluk çok güzeldi. Bunu her zaman yapabilirim. Onların mutlu olması benim hoşuma gitti. Ne kadar verdiğimin önemi değil. Bundan her 15 günde bir tekrardan dağıtacağım. Bu Ramazan Bayramı'nda çok dağıtacağım. Dağıttığım para benim emekli maaşımdı. Emekliye ayrıldım ve arkadaşlarımla oturuyorum. Parası olan herkes hayır yapsın, maddi imkanları olmayanlar da hayır duası etsin" ifadelerini kullandı.