Emekli öğretmen evinin bodrum katına atölye kurdu! Atık malzemelerden üretip para ile satmıyor

Demir, farklı hedefler koyduğunu ve vakit kaybetmeden projesini tamamlamak için çalışmaya koyulduğunu dile getirdi. İnsanın farklı şeylerle uğraştığı zaman stres attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Daha fazla zihinsel olarak dinleniyor ve sürekli yeni bir şey icat etmenin peşinden koşuyorum. Bir bakıma da Alzheimer hastalıkları için bu tip uğraşlar çok faydalı. Birçok maket yaptım. Daha da yapmaya devam ediyorum. Emekli olmama rağmen gayet güzel vakit geçiriyorum. Her gün yeni bir iş çıkıyor. Bu da beni epey rahatlatıyor. Yoksa kahve köşelerinde, sağda solda boş boş vakit geçirmiş olacağız."