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Eltisinin tavsiyeyle başladı, evlerinin alt katını üretime alanına çevirdiler: Şimdi talebe yetişemiyorlar

22.06.2026 - 12:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan iki kadın evlerinin alt katını adeta bir üretim üssüne çevirdi. Eltisinin tavsiyesiyle girdikleri bu yolda, ev işlerinden kalan zamanlarında ürettikleri ürünle aile bütçelerine dev bir katkı sağlıyorlar.

1Eltisinin tavsiyeyle başladı, evlerinin alt katını üretime alanına çevirdiler: Şimdi talebe yetişemiyorlar

Muğla Köyceğiz'de uzun yıllardır sürdürülen ipek böcekçiliği, ilçedeki 110 aile için önemli bir ek gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Geçen yıl 7,5 ton yaş koza üretiminin gerçekleştirildiği ilçede, bu sezon 10 ile 12 ton arasında rekolte hedefleniyor.

2Eltisinin tavsiyeyle başladı, evlerinin alt katını üretime alanına çevirdiler: Şimdi talebe yetişemiyorlar

Devlet destekleriyle sürdürülen üretimden yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Köyceğiz'in Pınar Mahallesi'nde yaşayan, üniversite mezunu, evli ve ikişer çocuk annesi olan Yıldız Sıkkın ile Ayşe Akat da üreticiler arasında yer alıyor.

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3Eltisinin tavsiyeyle başladı, evlerinin alt katını üretime alanına çevirdiler: Şimdi talebe yetişemiyorlar

Sıkkın ile Akat, evlerinin alt katını üretim alanına dönüştürerek ipek böceği yetiştiriyor. Dut yapraklarıyla besledikleri ipek böceklerinden elde ettikleri kozalar sayesinde Yıldız Sıkkın ve Ayşe Akat, aile ekonomilerine ek gelir sağlıyor.

4Eltisinin tavsiyeyle başladı, evlerinin alt katını üretime alanına çevirdiler: Şimdi talebe yetişemiyorlar

Sıkkın, ipek böcekçiliğini 10 yıldır yaptığını belirtip, "İpek, güzel ve dayanıklı olduğu için uzun yıllar kullanılıyor. Koza üretiminde bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyum. Ömrümüz olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. İpek böcekçiliği ev kadınlarımız için güzel bir iş imkanı. Geliri çok güzel" dedi.

5Eltisinin tavsiyeyle başladı, evlerinin alt katını üretime alanına çevirdiler: Şimdi talebe yetişemiyorlar

Akat ise "15 yıl önce evlendiğim zaman eltimin tavsiyesi ile bu işe başladım ve başarılı oldum. Özellikle 10 yetişkin dut ağacı olan kadınlarımız 1 pakete rahatlıkla bakabilir. Bunun da getirisi yaklaşık 80 bin lira" diye konuştu.