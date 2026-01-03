Elif Kumal nerede? Balıkesir Erdek'te kamp sonrası sevgilisi itiraf etti, saçından tutup sürüklemiş

3

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin 1 yıldan uzun bir süredir beraber olduğunu söyleyen Fatma Kumal, şüpheli ile arkadaşının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kumal, kamp alanında bulunan Yavuz isimli arkadaşlarının Elif’in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirterek, “Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Bu nasıl salınır, nasıl salınır. Bunun ben başka birini darbetmeyeceğini, akıl sağlığının yerinde olduğunu nereden bileyim. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde hepsini söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif’in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. İnsan sevdiğine nasıl zarar verir” dedi.